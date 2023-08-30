



Эли Коэн о скандале вокруг встречи с ливийской коллегой: я не виновен в утечке

Министр иностранных дел Эли Коэн прокомментировал шумиху вокруг его тайной встречи с ливийской коллегой Наджлой Мангуш.



"Эти нападки не помешают МИД продолжать работать над налаживанием и укреплением отношений с нашими многочисленными друзьями по всему миру, и в арабском мире в частности", - подчеркнул Коэн.



Он отметил, что многие достижения Израиля за последний год, в том числе открытие неба над Оманом, торговое соглашение с ОАЭ, переезды посольств в Иерусалим, не были бы реализованы, если бы не осуществлялись секретные дипломатические встречи.



"Жаль, что политические соперники, которые не смогли добиться каких-либо значимых достижений, поспешили отреагировать, не зная подробностей, и обвинили меня в утечке информации, которой никогда не было", - добавил он.



Накануне стало известно о том, что глава правительства Ливии Абдулхамид ад-Дбейба отстранил от должности министра иностранных дел страны Наджлу Мангуш и начал против нее расследование из-за тайной встречи с Коэном.