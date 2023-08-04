



Эли Коэн: нормализация между Эр-Риядом и Иерусалимом - в интересах США

В интересах США - продвигать мирное соглашение между Саудовской Аравией и Израилем.



Такое заявление в интервью "Едиот Ахронот" сделал министр иностранных дел Эли Коэн.



По его словам, Вашингтон в этом заинтересован, поскольку нормализация будет способствовать региональной стабильности.



"Это снизит цены на энергоносители и станет большим достижением для президента Байдена перед выборами", - считает министр.



Он подчеркнул, что заключение такого соглашения также в интересах Саудовской Аравии, поскольку поможет Эр-Рияду бороться с Ираном и откроет двери для новых возможностей в рамках экономического и технологического сотрудничества с Израилем.



"Я верю, что к такому соглашению присоединятся и мусульманские страны из Африки и Азии", - подчеркнул глава МИД.