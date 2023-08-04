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Эли Коэн: нормализация между Эр-Риядом и Иерусалимом - в интересах США
04.08.2023 15:45 Алина Груднева

Эли Коэн: нормализация между Эр-Риядом и Иерусалимом - в интересах США

В интересах США - продвигать мирное соглашение между Саудовской Аравией и Израилем.

Такое заявление в интервью "Едиот Ахронот" сделал министр иностранных дел Эли Коэн.

По его словам, Вашингтон в этом заинтересован, поскольку нормализация будет способствовать региональной стабильности.

"Это снизит цены на энергоносители и станет большим достижением для президента Байдена перед выборами", - считает министр.

Он подчеркнул, что заключение такого соглашения также в интересах Саудовской Аравии, поскольку поможет Эр-Рияду бороться с Ираном и откроет двери для новых возможностей в рамках экономического и технологического сотрудничества с Израилем.

"Я верю, что к такому соглашению присоединятся и мусульманские страны из Африки и Азии", - подчеркнул глава МИД.

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