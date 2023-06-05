



Эли Ципори обязали выплатить 190 тысяч Авишаю Гринцайгу по иску о клевете

Журналист Эли Ципори проиграл иск, поданный против него журналистом Авишаем Гринцайгом, и будет вынужден выплатить ему возмещение ущерба, гонорар адвокатов и половину суммы судебных издержек в размере около 200 000 шекелей.



Речь идет об иске о клевете, поданном Гринцайгом, в тот период, когда он был юридическим репортером The Globes, против Ципори после более чем 200 публикаций последнего против него за период около 4 месяцев.



По словам Гринцайга, Ципори "задумал начать против него унизительную, оскорбительную и лживую кампанию с целью унизить его, оскорбить и нанести вред его доброму имени и его профессиональной репутации".



Судья мирового суда Герцлии Давид Ицхак удовлетворил иск Гринцайга, который требовал компенсации в размере одного миллиона шекелей, но частично. Встречный иск, поданный Ципори, судья Ицхак отклонил полностью.



По словам судьи Ицхака, в отношении большинства выражений, использованных Ципори против Гринцайгом, "их можно рассматривать как личное оскорбление или издевательство, брошенное в его адрес", но "при данных обстоятельствах" они не "проходят порог, необходимый для признания их диффамацией в соответствии с тестами судебной практики".



Однако в отношении трех различных выражений в адрес Гринцайга судья Ицхак принял его утверждение о том, что они считаются диффамацией. "По моему мнению, все обстоит иначе в отношении наличия диффамации, когда речь идет о фразах, которые стремятся приписать истцу, будто он является "рупором", "придворным писакой" или "прислужником" прокуратуры, Шай Ницана и Мандельблита", - говорится в вердикте.



"Принимая во внимание журналистскую профессию Гринцайга, я считаю, что вышеупомянутые выражения следует считать клеветническими. Вышеупомянутые выражения направлены на то, чтобы приписать истцу фундаментальный недостаток и отсутствие журналистской честности. Они пытаются приписать содержанию его репортажей и журналистских публикаций связь и продвижение интересов правовой системы и ее чиновников, вне соответствия с принципами свободной прессы, критической и независимой", - говорится в постановлении судьи.



Судья также отметил, что "утверждение о том, что Гринцайг является "рупором", "подхалимом суда" или "слугой-рабом" системы, и что его публикации призваны служить генеральному прокурору, юридическому советнику или системе в целом, направлено на очернение его статуса как юридического журналиста и как человека. Эти высказывания могут бросить тень и поставить под сомнение правдивость журналистских публикаций Гринцайга, тем самым нанося ущерб его работе".

