



Эли Авидар: позор, большая партия "купила" избирателей

Лидер партии "Свободный Израиль" Эли Авидар, завершивший избирательную кампанию с 1000 голосов, утверждает, что причиной подобного исхода является кампания большой партии, на которую купилась общественность.





В посте, который он опубликовал на своей странице в Facebook, Авидар написал: "Мы основали демократическую партию "Свободный Израиль", чтобы продвигать четыре ценности: демократию, чистоту, прозрачность и мир. Это ценности, за которые должен бороться либеральный лагерь и за которые стоит бороться; за будущее государства Израиль".



Авидар оправдывает поражение и пишет: “К сожалению, кампания "большой партии" убедил многих избирателей, которые могли бы нас поддержать. Кроме того, печально, что многие потеряли веру и просто не пошли голосовать. Мы построили для них политический дом и выдвинули достойных кандидатов. Оказалось, что трудно восстановить утраченное доверие за такой короткий срок".





"Как ни странно, мы рады, что небольшое число избирателей, проголосовавших за нас нас, не навредило ни одной партии или блоку. Мы столкнулись с клеветнической кампанией изнутри нашего лагеря, которая побила рекорды безобразий. Одним словом - позор. Такова цена общественной жизни. Я испытал это в детстве, когда мой отец занимался политикой, и я точно знал, зачем иду в политику. Я не сержусь".