



Зеленский не уверен, что Путин жив. А кто на хромакее?

Президент Украины Владимир Зеленский сомневается в том, что тот президент Рф, который иногда «появляется на хромакее», действительно Владимир Путин, а не его двойник.



Более того, глава украинского государства не уверен, что «настоящий» Путин вообще жив.



Такое сенсационные заявление Владимир Зеленский сделал на «Украинском завтраке 2023» в Давосе.



«Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем говорить. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой, он ли принимает решения, или кто-то принимает решения. Что это за круг лиц? У меня нет никакой информации», - заявил президент.



Глава государства также обратил внимание на то, что РФ пообещала европейским лидерам одно, а затем начать полномасштабное вторжение в Украину.



"Я просто не совсем понимаю с кем мы имеем дело. Поэтому когда мы говорим о переговорах, то я не совсем понимаю с кем. Мне кажется сначала Россия должна найти "кого-то", а потом предложить "что-то", - подытожил Зеленский.



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