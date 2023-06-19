



Елена Зеленская встретилась с президентом и первой леди Израиля: детали

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и его супругой в Тель-Авиве в ходе своего первого визита в Еврейское Государство.



По данным пресс-службы канцелярии израильского лидера, стороны обсудили гуманитарную поддержку Украины и страдания украинцев после полномасштабного вторжения РФ.



Одной из основных тем были гуманитарные вопросы с упором на посттравматическое лечение детей и подростков. Также Зеленская должна была встретиться с украинскими солдатами, проходящим реабилитацию в Израиле.



Сама первая леди Украині рассказала, что вместе с Михаль Герцог посмотрела, как помогают детям с психологическими проблемами в детском госпитале при всемирно известной израильской клинике Шиба - Safra Children's Hospital.



"Здесь оказывают специализированную помощь всем семьям во всех сложных ситуациях. Лучшие тактики помощи украинские специалисты уже год изучают с помощью израильских медработников, ведь в Израиле дети тоже знают, что такое воздушные тревоги, что такое бежать к укрытию и учиться в бомбоубежище. Но благодаря качественной психологической поддержке, они также знают, как пережить травму, побороть страхи и жить дальше”, - подчеркнула она.





