



Елена Зеленская вошла в ТОП-100 самых влиятельных людей планеты журнала Time

Первая леди Украины Елена Зеленская вошла в список 100 самых влиятельных людей планеты в 2023 году по версии американского журнала Time. Супруга украинского президента Владимира Зеленского и нобелевская лауреат, правозащитница Александра Матвийчук представлены в категории "Лидеры".



Журнал Time в эту же категорию внес президента США Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца, арестованного в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и других.



"Елена Зеленская не ожидала, что станет воином за народ Украины, но она ответила на этот вызов с беззаветным мужеством. Она могла забрать свою семью и убежать. Какая мать стала бы ее винить? Но она остается. Она остается, потому что свобода и демократия нуждаются в защитниках. Она остается, чтобы показать всему миру, что сердце и надежда могут заставить даже самого большого тирана казаться маленьким. Она остается ради своих детей - ради их будущего и будущего всех украинцев", - заявила первая леди США Джил Байден, представляя Елену Зеленскую.







Справка. Time 100 - список самых влиятельных людей в мире по версии американского журнала Time в категориях "Люди искусства", "Кумиры", "Первопроходцы", "Титаны", "Инноваторы" и "Лидеры". Впервые его опубликовали в 1999 году.



В 2022 году, когда Российская Федерация начала полномасштабную войну против Украины, президент Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей американского издания Time. За его кандидатуру отдали более 3,3 миллиона голосов, что составляет 5% от общего числа проголосовавших.



Тогда на втором месте оказался генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск, а на третьем - премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.