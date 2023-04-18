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El Al о заявлении капитана: исключительный случай, не отражает ценности компании
18.04.2023 13:16 Аркадий Бочаровский

El Al о заявлении капитана: исключительный случай, не отражает ценности компании

Компания El Al осудила инцидент, в ходе которого  капитан сказал пассажирам рейса в Нью-Йорк, что "в диктатуре может быть Холокост, мы же боремся за демократию". 

El Al заявила, что "компания осуждает политические заявления любого рода. Мы призываем избегать их, особенно в такой чувствительный и значимый день для народа Израиля. Этот исключительный случай, который не отражает людей и ценности компании, будет тщательно расследован высшими должностными лицами компании".

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