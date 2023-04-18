



El Al о заявлении капитана: исключительный случай, не отражает ценности компании

Компания El Al осудила инцидент, в ходе которого капитан сказал пассажирам рейса в Нью-Йорк, что "в диктатуре может быть Холокост, мы же боремся за демократию".



El Al заявила, что "компания осуждает политические заявления любого рода. Мы призываем избегать их, особенно в такой чувствительный и значимый день для народа Израиля. Этот исключительный случай, который не отражает людей и ценности компании, будет тщательно расследован высшими должностными лицами компании".