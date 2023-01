Экстренное заседание из-за Бен-Гвира: Израиль и ПА поссорились в ООН

В ООН состоялось экстренное заседание по поводу посещения министром внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира Храмовой горы.



Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал "ядом и ложью" действия палестинцев, которые выступили категорически против такого шага со стороны израильского министра.



По его словам, экстренное заседание по этому поводу является абсурдным и лицемерным.



"Мы здесь обсуждаем 13-минутный визит министра в самое святое еврейское место, находящееся под суверенитетом либеральной демократии Израиля. Эта встреча создает ощущение чрезвычайной ситуации из-за отсутствия события", — отметил Эрдан.



Проведение заседания в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке было инициировано Китаем и ОАЭ от имени миссий ПА и Иордании. По словам Эрдана, Израиль по ошибке согласился на статус-кво в 1967 году, чтобы смягчить конфликт, а палестинцы пытаются отрицать связь евреев с Храмовой горой.



"В течение многих лет палестинцы организовывали и продвигали ядовитую кампанию по уничтожению любой связи между еврейским народом и Храмовой горой. К сожалению, палестинцы настолько нетерпимы, что хотят запретить не только еврейскую молитву на Храмовой горе, но и еврейских посетителей. Это чистый антисемитизм. Недавний визит министра Бен-Гвира на Храмовую гору не был вторжением в Аль-Аксу или любой другой выдумкой", — подчеркнул дипломат.



По его словам, евреям разрешено посещать самое святое место, поскольку это право каждого. Он подчеркнул, что Израиль не нарушил статус-кво и не планирует этого делать.



"Внимание ООН к этому вопросу узаконивает яд и ложь палестинцев", - констатировал он.



В ответ представитель ПА в ООН Рияд Мансур раскритиковал Эрдана за его предыдущий визит на Храмовую гору.



"У наших людей заканчивается терпение. Умеренность и чувство ответственности, которые мы проявляем, никогда не должны рассматриваться как слабость. Записи показывают, что настойчивость Израиля на этом пути ведет к восстанию", — сказал Мансур.



Он предупредил, что визит Бен-Гвира может стать эпицентром "религиозного восстания". Дипломат также отверг претензии Израиля на Храмовую гору и призвал Совет Безопасности принять меры.



"Какую красную черту нужно пересечь Израилю, чтобы Совет Безопасности, наконец, сказал: "Хватит", — спросил он.

🎥🚨TODAY @UN in the #SecurityCouncil: Al-Haram Al-Sharif will not fall. It will stand for generations to come. It has outlasted Begin, Shamir and Sharon and will outlast Netanyahu, Ben Gvir and Erdan; (Cont.) #AlHaramAlSharif #Jerusalem @UNISPAL pic.twitter.com/1GGyxZGJ0N