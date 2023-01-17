



Экстрадиция 130 "террористов" - Эрдоган поставил условие Швеции и Финляндии

Швеция и Финляндия должны депортировать или экстрадировать до 130 "террористов" в Турцию, прежде чем турецкий парламент одобрит их заявки на вступление в НАТО, заявил президент Эрдоган.



Два скандинавских государства в прошлом году подали заявки на вступление в НАТО после вторжения России в Украину, но они должны быть одобрены всеми 30 государствами-членами НАТО. Турция и Венгрия до сих пор не сделали этого.



Турция заявила, что Швеция, в частности, должна сначала занять более четкую позицию в отношении тех, кого Анкара считает террористами, в основном курдских боевиков и группы лиц, обвиняемых в попытке государственного переворота в 2016 году.



"Мы сказали: если вы не сдадите нам террористов, мы не сможем провести одобрение заявки НАТО через парламент. Чтобы это произошло, прежде всего вы должны передать нам около 130 террористов", — сказал Эрдоган в комментариях поздно вечером в воскресенье, ссылаясь на совместную пресс-конференцию, которую он провел с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в ноябре прошлого года.



Финские политики интерпретировали требование Эрдогана как гневный ответ на инцидент в Стокгольме на прошлой неделе, когда во время небольшой акции протеста было повешено чучело турецкого лидера.



В ответ на инцидент в Стокгольме Турция отменила запланированный визит в Анкару спикера шведского парламента Андреаса Норлена, который вместо этого прибыл в Хельсинки в понедельник, 16 января.



"Мы подчеркиваем, что в Финляндии и в Швеции у нас есть свобода слова. Мы не можем ее контролировать", — заявил журналистам спикер финского парламента Матти Ванханен на совместной с Норлен пресс-конференции.