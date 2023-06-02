



Эксперты: Представитель оппозиции в комиссии по отбору судей необходим

Лидеры оппозиционных партий проведут сегодня специальную встречу, чтобы попытаться согласовать кандидатуру в Комиссию по отбору судей. Вероятными кандидатами являются три женщины - Карин Эльхарар ("Еш Атид"), Пнина Тамано-Шата ("а-Маханэ а-Мамлахти") и Эфрат Райтен ("Авода"), сообщает Ma'ariv.

Что касается Комиссиии по отбору судей религиозных судов, то свою кандидатуру намерен представить член партии " а-Маханэ а-Мамлахти " Матан Кахана. Но, похоже, что оппозиция выберет женщину и для этого.



Израильский форум профессоров права за демократию, в который входят 140 членов со всех юридических факультетов Израиля, выпустил новый документ с изложением позиции, в котором изучил вопрос о том, обязательно ли иметь представителя оппозиции в комиссии по отбору судей. Форум обнаружил, что за последние 30 лет в Кнессет всегда избирался член оппозиции, за исключением периода работы правительства с чередующимися премьерами (Нетаниягу-Ганц).



По мнению форума, согласно документу с изложением позиции, написанному экспертами в области публичного права - профессором Амноном Райхманом из Хайфского университета, профессором Бараком Мединой из Еврейского университета, Ронит Левин-Шнур из университета Райхмана и доктором Ори Аронсоном из университета Бар-Илан - избрание представителя оппозиции из числа представителей Кнессета является жизненно важным для защиты главных демократических принципов, и Кнессет должен сделать это, а не оставлять на усмотрение суда. По мнению экспертов, "избрание представителя оппозиции - это практика, отражающая фундаментальные конституционные принципы. Отклонение от нее может привести к вмешательству суда, но следует надеяться, что Израиль будет достаточно мудр, чтобы сделать это самостоятельно, избрав представителя, который эффективно представляет оппозицию".



Депутат Кнессета Авигдор Либерман раскритиковал судебную реформу, выступая на 30-й конференции Эли Гурвица по экономике и обществу Израильского института демократии, и сказал: "Это не реформа. Это переворот, и это законодательство ad hominem. Когда вы увеличиваете стипендии студентам ешив на 50%, когда вы распределяете талоны на питание на миллиард шекелей и когда вы меняете плату за проезд в общественном транспорте только для одного сектора, зачем ходить на работу? Попытки совершить судебный переворот наносят большой ущерб экономике. Я слышу людей, которые предлагают отложить это на год или два, но это плохая идея, а неопределенность вредит экономике".

