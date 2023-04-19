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Эксперты ОБСЕ собирают в Украине данные о похищении детей
19.04.2023 15:52 Раиса Вовк

Эксперты ОБСЕ собирают в Украине данные о похищении детей

В Украину прибыла группа экспертов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), чтобы получить информацию о похищениях украинских детей российскими оккупантами. Об этом сообщает Офис президента.

Как отмечается, эксперты ОБСЕ прибыли в Украину для сбора данных и фактов принудительного перемещения украинских детей в Россию с последующим изменением личного статуса ребенка, включая гражданство, разлучение с родителями или опекунами, усыновление, другие нарушения или злоупотребления, приводящие к принудительной ассимиляции.

В состав группы вошли эксперты третьего механизма по человеческому измерению ОБСЕ доктор Элина Штейнерте (Латвия), профессор Вероника Белкова (Чехия) и Сесилия Хеллештвайт (Норвегия). 

В ними встретилась уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

Сообщается, что во время встречи эксперты ОБСЕ получили информацию о ситуации с похищенными Россией украинскими детьми, услышали истории, которые рассказывали дети по возвращении на родину.

Напомним, 17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Украина говорит о 16 000 депортированных детях, международные следователи оценили их количество примерно в 6000 на февраль 2023 года. 

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