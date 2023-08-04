



Эксперты МАГАТЭ не нашли мины и взрывчатку на Запорожской АЭС

Эксперты МАГАТЭ не обнаружили мин или взрывчатых веществ на крышах зданий реакторов 3-го и 4-го энергоблоков, а также в машинных залах Запорожской АЭС. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.



"По неоднократным просьбам группа получила беспрепятственный доступ к крышам двух реакторных блоков, а также могла хорошо осмотреть крыши машинных залов. Группа продолжит свои запросы на посещение крыш остальных 4 энергоблоков ЗАЭС", - говорится в сообщении.



Генеральный директор Гросси подчеркнул важность предоставления экспертам МАГАТЭ своевременного доступа на все территории ЗАЭС для контроля за полным соблюдением пяти основных принципов защиты крупнейшей в Европе атомной электростанции во время войны в Украине.



По его словам мин или взрывчатых веществ на крышах зданий реакторов 3-го и 4-го энергоблоков, а также в машзалах Запорожской атомной электростанции эксперты не увидели.



В ночь перед ротацией команда сообщила, что слышала серию взрывов в районе станции. Группа была проинформирована ЗАЭС, что в результате этих взрывов не было никакого влияния на площадку, соседнюю промзону или город Энергодар.



За последнюю неделю группы МАГАТЭ провели дополнительные инспекции и обходы на ЗАЭС.



"После обхода периметра участка 1 августа группа подтвердила, что мины, впервые обнаруженные 23 июля, все еще на месте", - говорится в заявлении.

Никаких новых мин или взрывчатых веществ во время обходов за последнюю неделю обнаружено не было.



Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заменяли ЗАЭС. В частности, они поместили взрывчатку на охладителе энергоблоков. Также президент Владимир Зеленский предупреждал, что россияне могут устроить теракт на оккупированной станции с выбросом радиации.



Председатель Госатомрегулирования Олег Кориков сообщил, что эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы в районе захваченной станции 26 и 27 июля. Они также обнаружили мины на территории ЗАЭС.



Вчера сообщалось, что украинские саперы обнаружили две российские противопехотные мины на пути следования миссии МАГАТЭ в Запорожскую атомную электростанцию.