



"Эксперт по геополитике": Storm Shadow прилетят в Москву

“Эксперт по геополитике” Юрий Баранчик утверждает, что "без Черниговской, Сумской и Харьковской области пояс безопасности вокруг Москвы нельзя считать полноценным. Пора возвращаться, отменять Стамбул и начинать воевать двумя руками".



Баранчук продолжает: "Есть ли у Украины к тому потенциал? Дроны показывают, что да, хотя и небольшой в данном случае. Тем не менее, трудами ещё не осознавших свою «расходность» для иностранных заказчиков российских внутренних оппо некоторые диверсии (с дронами и без) могут проскочить.



Можно не сомневаться, что при первой же возможности Киев применит по столице самое мощное, что ему дадут. От севера Черниговской области до Москвы менее 500 километров, как раз дистанция для Storm Shadow и других ракет, которые Киеву передали или вот-вот передадут.



Налет на Белгородскую область показал, что строгий запрет применять натовскую технику «на территории России» врага не останавливает. Почему с ракетами должно быть иначе?"





