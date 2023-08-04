



Эксперт: отношение США к Израилю побудило Эр-Рияд повысить требования

Отношение США к Израилю, которое было продемонстрировано в последнее время, побудило Саудовскую Аравию повысить свои требования в отношении сделки, которая, как ожидается, будет включать нормализацию отношений с Иерусалимом.



По данным "Едиот Ахронот", об этом рассказал высокопоставленный израильский источник на условиях анонимности.



Он связал многочисленные требования Эр-Рияда в качестве условия для заключения соглашения с США с последними событиями. Речь идет об отсутствии приглашения для премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Белый Дом и об открытой критике плана правовой реформы.



По словам источника, американцы допустили большую ошибку своим поведением по отношению к Израилю, что ввело Саудовскую Аравию в заблуждение о том, что Израиль перестал пользоваться большой поддержкой со стороны Вашингтона.



Эр-Рияд настаивает на заключении оборонного пакта, в рамках которого США обязуются защищать Саудовскую Аравию, если на нее нападет Иран. Этот документ должен быть одобрен большинством сенаторов. По словам эксперта, администрация Байдена рассчитывает заключить соглашение с Эр-Риядом до весны 2024 года. В Израиле же опасаются того, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман будет тянуть время, чтобы отложить сделку до выборов президента США.

