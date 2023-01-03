



"Эксперт" об еще одной спецоперации в 2023 году

Главные вооруженные противостояния в 2023 году зафиксируются вокруг сформировавшихся конфликтов, где уже начались боевые действия.



Во-первых, это кризис на Украине, а во-вторых — динамичный рост напряженности вокруг Тайваня. Такое мнение выразил политический аналитик Александр Асафов в беседе с Lenta.ru.



«Напряженность вокруг Тайваня не планирует снижаться несмотря на заявления США о том, что они не настаивают на независимости острова <…> Кроме того, существует масса других горячих или тлеющих точек. Это, прежде всего, Ближний Восток, Турция и ее противостояние с курдами», — объяснил он.



В том числе эксперт отметил, что нельзя прогнозировать новые решения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. В этом году в Турции проходят выборы главы государства, поэтому политик может повысить репутацию с помощью проведения специальной военной операции.