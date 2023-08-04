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Эксперт: Израилю грозит "катастрофа", если уедут врачи
04.08.2023 14:37 Алина Груднева

Эксперт: Израилю грозит "катастрофа", если уедут врачи

Израилю грозит "катастрофа", если врачи решат покинуть страну из-за правовой реформы.

Такое мнение выразил бывший директор медицинского центра "Гиллель-Яффе", профессор Меир Орен в интервью радиостанции 103FM.

После принятия в Кнессете закона об "основании разумности", более тысячи израильских врачей выразили заинтересованность в переезде в другие страны.

"Даже если уйдут только сотни врачей, это обернется катастрофой", - считает эксперт.

По словам Орена, кризис в системе здравоохранения начался задолго до принятия первого закона в рамках правовой реформы.

"Пренебрежение системой здравоохранения создало невыносимую и очень тяжелую обстановку", — отметил Орен.

Он отметил, что врачи сталкиваются с очень высокой рабочей нагрузкой, перерабатывают на сменах.

"У нас элементарный дефицит врачей и специалистов", - добавил он.

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