



Эксперт: Израилю грозит "катастрофа", если уедут врачи

Израилю грозит "катастрофа", если врачи решат покинуть страну из-за правовой реформы.



Такое мнение выразил бывший директор медицинского центра "Гиллель-Яффе", профессор Меир Орен в интервью радиостанции 103FM.



После принятия в Кнессете закона об "основании разумности", более тысячи израильских врачей выразили заинтересованность в переезде в другие страны.



"Даже если уйдут только сотни врачей, это обернется катастрофой", - считает эксперт.



По словам Орена, кризис в системе здравоохранения начался задолго до принятия первого закона в рамках правовой реформы.



"Пренебрежение системой здравоохранения создало невыносимую и очень тяжелую обстановку", — отметил Орен.



Он отметил, что врачи сталкиваются с очень высокой рабочей нагрузкой, перерабатывают на сменах.



"У нас элементарный дефицит врачей и специалистов", - добавил он.