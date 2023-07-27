



Экс-судья БАГАЦа: Израиль на грани диктатуры

Бывший судья БАГАЦа Менахем (Мени) Мазуз объявил, что Израиль "находится на грани диктатуры" из-за правовой реформы.



Такое заявление он сделал в комментарии 12-му каналу.



"Израильская демократия всегда была ущербной. Это всегда была демократия со слабым фундаментом", - сказал он.



Мазуз подчеркнул, что основой демократии должна быть профессиональная независимая судебная система.



"Если этой независимости будет нанесен ущерб — ничего не останется. У нас осталась бы система управления, полностью контролируемая коалицией, а это - диктатура", — подчеркнул он.