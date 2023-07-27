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Экс-судья БАГАЦа: Израиль на грани диктатуры
27.07.2023 22:03 Алина Груднева

Экс-судья БАГАЦа: Израиль на грани диктатуры

Бывший судья БАГАЦа Менахем (Мени) Мазуз объявил, что Израиль "находится на грани диктатуры" из-за правовой реформы.

Такое заявление он сделал в комментарии 12-му каналу.

"Израильская демократия всегда была ущербной. Это всегда была демократия со слабым фундаментом", - сказал он.

Мазуз подчеркнул, что основой демократии должна быть профессиональная независимая судебная система.

"Если этой независимости будет нанесен ущерб — ничего не останется. У нас осталась бы система управления, полностью контролируемая коалицией, а это - диктатура", — подчеркнул он.

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