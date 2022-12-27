



Экс-судьи предупреждают: новое правительство угрожает демократии

Группа судей в отставке подписала письмо с предупреждением о том, что действия, запланированные новым правительством, ставят под угрозу демократию Израиля.



Об этом сообщает Kan. Под письмом подписались 78 бывших судей.



В письме говорится, что планируемые законы ущемят права граждан и устранят систему сдержек и противовесов в отношении государственной власти.



"Осуществление этих шагов, нарушающих наши ценности, может коренным образом изменить моральный облик Государства Израиль и нанести ему ущерб не только внутри страны, но и в глазах всего мира, международных институтов и еврейских общин диаспоры", - говорится в письме.



Бывшие судьи подчеркивают: "Мы призываем Кнессет, новое правительство и общественность в Израиле остановить любые действия, которые могут нанести ущерб верховенству закона, основам нашего демократического режима, и продолжать уважать человеческие и демократические ценности, на которых основана Декларация независимости. и были основаны наши фундаментальные законы".



