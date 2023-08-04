



Экс-сотруднику штаба Навального тоже вынесли приговор

Мосгорсуд приговорил экс-сотрудника штаба Навального Даниэля Холодного к восьми годам колонии общего режима.



Его, как и российского оппозиционера, обвинили в участии в "экстремистской деятельности" и ее финансировании.



По словам адвоката Светланы Давыдовой, сторона обвинения требовала для сторонника Навального 10 лет тюрьмы.



После оглашения приговора команда Навального опубликовала письмо от бывшего технического директора YouTube-канала "Навальный Live".



"Всем привет! Это Даня Холодный. Сегодня меня осудили на восемь лет. Вы спросите за что? Оказывается, подключать в офисе YouTube-канала интернет — экстремизм. Подключать микрофон к микшеру — это экстремизм. Включать камеры — это экстремизм. Запускать стриминговую программу — (догадливый читатель уже отвечает за меня) — экстремизм. Устанавливать Windows — это… Ну вы поняли. Как там сейчас можно говорить? Новая искренность", - отметил он.



Холодный добавил, что суд также постановил конфисковать его имущество и деньги. Он считает, что Россию "захватили очень хитрые люди".



"Важно понимать: они осудили меня не за то, что я экстремист, ибо и дураку ясно, что не было никакого экстремизма, а чтобы вы, ужаснувшись моей судьбе, не вздумали бороться. Чтобы айтишник из России шел кодить ИИ для ФСИН и систему заявок в окопы для Госуслуг. Чтобы вы боялись. Но бояться нужно не тюрьмы, бояться нужно мрачного будущего нашей Родины. Бояться нужно, что однажды внуки спросят: "А где вы были, когда…?" А они спросят, не сомневайтесь. Боритесь! Не молчите ради себя и ваших детей", - призвал он.