



Экс-сотрудники "Ликуда": нас просили платить за Нетаниягу

"Ликуду" грозит иск на миллион шекелей, поданный его бывшими сотрудниками, которые утверждают, что их просили оплачивать различные предметы, начиная от одежды и заканчивая счетами в ресторане, из собственного кармана.



Об этом сообщает 13-й канал израильского ТВ.



Как сообщается, бывших сотрудников якобы просили покупать эти предметы для Биньямина Нетаниягу, с обещанием получить компенсацию за покупки.



Двое сотрудников, которые судятся с партией, ранее были уволены со своих должностей. Эти двое также предъявляют иск о компенсации за то, что они называют "незаконным увольнением". Сотрудники также утверждают, что им не платили за сверхурочную работу, сообщает Jerusalem Post.



Один из бывших сотрудников требует от "Ликуда" возмещения ущерба в размере до 900 000 шекелей, утверждая, что его устно заверили, что деньги будут полностью возвращены генеральным директором партии. Еще один сотрудник, Коби Зарфати, также заявил, что партия должна ему деньги за различные подарки, предназначенные для бывшего премьер-министра.



Ранее Зарфати достиг соглашения о компенсации, но теперь "он чувствует, что ему полагается вся нераскрытая сумма", которую он предположительно потратил на Нетаниягу.