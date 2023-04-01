



Экс-соратник Нетаниягу участвует в протесте против реформы в Тель-Авиве

Йоав Горовиц, бывший руководитель аппарата премьер-министра Биньямина Нетаниягу и бывший генеральный директор канцелярии премьер-министра, был замечен на акции протеста против судебной реформы в Тель-Авиве.



Горовиц был давним близким доверенным лицом Нетаниягу. Они вместе служили в элитном подразделении Сил обороны Израиля Сайерет Маткаль.



Он был руководителем аппарата премьер-министра с 2016 по 2019 год и генеральным директором PMO с мая 2018 года, пока в июне 2019 года не сообщил Нетаниягу о своем уходе в отставку.

