



Экс-президента Молдовы Игоря Додона освободили из-под домашнего ареста

Бывший президент Молдовы Игорь Додон был освобожден из-под домашнего ареста.



Такое решения приняла Высшая судебная палата Молдовы, сообщают РИА Новости. Отмечается, что несмотря на освобождение бывший лидер страны будет находиться под юридическим контролем и обязан являться к прокурорам по первому требованию.



Додон находился под домашним арестом с мая. Его обвиняют в коррупции и госизмене. Сам Игорь Додон отрицает свою вину и считает, что дела против него открыты по политическим мотивам.



"Первая наша победа - сегодня меня освободили из-под домашнего ареста, под которым я находился последние полгода", - написал Додон в Telegram.



