



Экс-президента Молдовы Додона оставили под домашним арестом

Суд в Молдове оставил бывшего президента страны Игоря Додона под домашним арестом еще на 30 дней - до 22 сентября.



Об этом сообщает издание News Maker.



Сегодня Апелляционная палата суда рассматривала ходатайство адвокатов Додона об его освобождении. Сам экс-президент Молдовы заявил, что будет добиваться освобождения, чтобы бороться с властями. Однако, суд решил оставить в силе решение суда первой инстанции и Додон останется под домашним арестом.



Додона обвиняют, среди прочего, в государственной измене и коррупции.