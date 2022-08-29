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Экс-президента Молдовы Додона оставили под домашним арестом
29.08.2022 18:38 Ольга Белозерова

Экс-президента Молдовы Додона оставили под домашним арестом

Суд в Молдове оставил бывшего президента страны Игоря Додона под домашним арестом еще на 30 дней - до 22 сентября.

Об этом сообщает издание News Maker.

Сегодня Апелляционная палата суда рассматривала ходатайство адвокатов Додона об его освобождении. Сам экс-президент Молдовы заявил, что будет добиваться освобождения, чтобы бороться с властями. Однако, суд решил оставить в силе решение суда первой инстанции и Додон останется под домашним арестом. 

Додона обвиняют, среди прочего, в государственной измене и коррупции. 

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