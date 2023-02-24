



Экс-президент России Медведев выдвинул идею отодвинуть границы Польши

Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил в пятницу, что единственный способ для Москвы обеспечить прочный мир с Украиной — это максимально отодвинуть границы враждебных государств, даже если это означает изменить границы члена НАТО Польши, сообщает Reuters.



Медведев, который сейчас является заместителем председателя Совета безопасности России, сделал комментарии в своем аккаунте в Telegram ровно через год после того, как Россия вторглась в Украину в рамках так называемой №специальной военной операции" "для защиты русскоязычного населения и обеспечения собственной безопасности".



Медведев, союзник президента Владимира Путина, в пятницу предсказал, что Россия одержит победу и что в конечном итоге последуют жесткие переговоры с Украиной и Западом, которые завершатся неким "соглашением".



Но он сказал, что в этой сделке будет отсутствовать то, что он назвал "фундаментальными соглашениями о реальных границах", и оно не будет представлять собой всеобъемлющий пакт о европейской безопасности, поэтому для России жизненно важно сейчас расширить свои границы.



"Вот почему так важно достичь всех целей специальной военной операции. Максимально отодвинуть границы, которые угрожают нашей стране, даже если это границы Польши", — сказал Медведев.



Польша имеет протяженные восточные границы с Украиной и союзником России Белоруссией, а также границу протяженностью около 200 км в ее северо-восточном углу с российским Калининградом.



Любое посягательство на границы Польши впервые привело бы Россию к прямому конфликту с НАТО. Президент США Джо Байден в своей речи на этой неделе в Варшаве пообещал защищать "каждый дюйм" территории НАТО в случае нападения на альянс.



