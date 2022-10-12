



Экс-президент РФ Медведев назвал США "Пиндостаном"

Бывший президент России и действующий заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев написал пост, в котором нелестно высказался о США.



В частности, в своем посте в Telegram он назвал США - "Пиндостаном".



"Пентагон подарил в этом году Украине оружия почти на 17 млрд долларов.



Интересно, с учётом обширных географических познаний американцев, знают ли они точное место, где находится страна 404?



А в Пиндостане ещё один старый дурень нашёлся, хоть и бывший.

Леон Панетта, экс-директор ЦРУ и министр обороны, сказал, что США должны быть готовы использовать все военные средства, включая самолёты и крылатые ракеты, против России, чтобы гарантировать, что наша страна не сможет угрожать Украине.



Он ведь сам отлично понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания. И чего несёт тогда такую пургу? Хотя отчасти понятно. 84 года", - пишет Медведев.



