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Экс-президент Израиля назвал предложенные судебные реформы "мстительными"
12.12.2022 16:54 Ольга Белозерова

Экс-президент Израиля назвал предложенные судебные реформы "мстительными"

Бывший президент Израил Реувен Ривлин заявил в понедельник, 12 декабря, что предложения нового правительства по пересмотру системы правосудия "попахивают мстительностью и сведением счетов".

Об этом сообщает газета "Гаарец".

Выступая на конференции Израильского института демократии, Ривлин сказал, что планируемый закон больше направлен на"преодоление, чем балансировку", и предупредил, что превышение полномочий приведет к "оппозиционному движению".

Напомним, что новое правительство во главе с Биньямином Нетаниягу, находящееся в процессе формирования, планирует ряд реформ судебной системы, в том числе, изменение процесса назначения судей.

"Изменения в конституционном и демократическом устройстве должны осуществляться с умом, не поспешно и не в угоду политическим деятелям, которые не представляют большинство страны. Управление не является всеобъемлющим, концентрация всей власти в политической системе во имя высшего принципа управления - очень опасная вещь", - подчеркнул Реувен Ривлин. 

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