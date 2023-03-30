



Экс-президент Болсонару вернулся в Бразилию после трехмесячного пребывания в США

Бывший президент Жаир Болсонару возвращается в Бразилию после трехмесячного пребывания во Флориде в поисках новой роли на политической арене.



Сотни сторонников, одетых в желтую и зеленую одежду, скандируют его имя, ожидая в столице Бразилии, где в отношении ультраправого лидера заведено несколько уголовных дел. Секретариат безопасности Федерального округа мобилизовал сотни полицейских, а Эспланада министерств была закрыта, чтобы предотвратить собрания.



Болсонару покинул Бразилию незадолго до окончания своего президентского срока. При этом он нарушил традицию, отказавшись передать президентский пояс своему преемнику Луису Инасиу Лула да Силва, который выиграл октябрьские выборы с самым слабым результатом с момента возвращения Бразилии к демократии более трех десятилетий назад.



Находясь в США, Болсонару в основном держался в тени, хотя он выступил с несколькими заявлениями перед бразильскими эмигрантами и консерваторами, в том числе на Консервативной конференции политических действий в Мэриленде.