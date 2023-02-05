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Экс-премьер Израиля: Запад виновен в срыве переговоров между РФ и Украиной
05.02.2023 12:55 Алина Груднева

Экс-премьер Израиля: Запад виновен в срыве переговоров между РФ и Украиной

Страны Запады виновны в том, что были прерваны мирные переговоры между Украиной и Россией.

По данным российских СМИ, такое заявление сделал бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, выступавший посредником в дипломатическом процессе.

"Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. Они прервали переговоры", — рассказал Беннет.

Он подчеркнул, что западные страны приняли в определенный момент решили "разгромить РФ" вместо того, чтобы договариваться о прекращении боевых действий в Украине.

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