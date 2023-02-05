



Экс-премьер Израиля: Запад виновен в срыве переговоров между РФ и Украиной

Страны Запады виновны в том, что были прерваны мирные переговоры между Украиной и Россией.



По данным российских СМИ, такое заявление сделал бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, выступавший посредником в дипломатическом процессе.



"Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. Они прервали переговоры", — рассказал Беннет.



Он подчеркнул, что западные страны приняли в определенный момент решили "разгромить РФ" вместо того, чтобы договариваться о прекращении боевых действий в Украине.