



Экс-председатель БАГАЦа: "Судебная реформа задушит демократию"

Несколько наиболее уважаемых судебных деятелей Израиля во главе с известным бывшим председателем БАГАЦа Аароном Бараком предостерегли от реформирования судебной системы. План реформы ранее предложил министр юстиции Ярив Левин.



Об этом сообщает Times of Israel.



Экс-председатель БАГАЦа Аарон Барак заявил, что Левин "собрал все плохие предложения, сделанные за эти годы, и связал их в своего рода цепочку, которая задушит израильскую демократию".