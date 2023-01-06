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Экс-председатель БАГАЦа: "Судебная реформа задушит демократию"
06.01.2023 21:00 Ольга Белозерова

Экс-председатель БАГАЦа: "Судебная реформа задушит демократию"

Несколько наиболее уважаемых судебных деятелей Израиля во главе с известным бывшим председателем БАГАЦа Аароном Бараком предостерегли от реформирования судебной системы. План реформы ранее предложил министр юстиции Ярив Левин.

Об этом сообщает Times of Israel.

Экс-председатель БАГАЦа Аарон Барак заявил, что Левин "собрал все плохие предложения, сделанные за эти годы, и связал их в своего рода цепочку, которая задушит израильскую демократию". 

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