Экс-председатель БАГАЦа: "Судебная реформа задушит демократию"
Несколько наиболее уважаемых судебных деятелей Израиля во главе с известным бывшим председателем БАГАЦа Аароном Бараком предостерегли от реформирования судебной системы. План реформы ранее предложил министр юстиции Ярив Левин.
Об этом сообщает Times of Israel.
Экс-председатель БАГАЦа Аарон Барак заявил, что Левин "собрал все плохие предложения, сделанные за эти годы, и связал их в своего рода цепочку, которая задушит израильскую демократию".