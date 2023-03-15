



Экс-председатель БАГАЦ: Судебная реформа – рецепт уничтожения демократии

Бывший председатель Верховного суда Дорит Бейниш раскритиковала планы правительства по реформированию судебной системы, предупредив, что они “уничтожат” демократию.



“Под видом реформ осуществляется попытка взять под контроль правоохранительные органы, существенно изменить институты управления, избавиться от принципа разделения власти, нанести ущерб независимости судебной системы, а затем и независимости других органов власти и учреждений и подчинить их правительству”, – заявила Бейниш в понедельник во время мероприятия в Тель-Авиве.



Она предупредила, что изменения приведут к концентрации власти в руках одной ветви власти.



“Общественность понимает, что это рецепт уничтожения демократии. Это означает необратимый ущерб правам и ценностям, которые мы все разделяем, и способности страны решать все стоящие перед ней проблемы”, – сказала экс-председатель БАГАЦа.



Бейниш считает нынешний кризис самым серьезным с момента основания страны.



“Мы прошли через войны и террористические атаки, мы приняли волны иммигрантов и разработали образовательные, экономические и научные системы, которые завоевывают международные достижения, которыми мы гордимся. Сейчас мы стоим перед самой сложной задачей – укреплением общего знаменателя, который позволит нам продолжать существовать как демократическая страна в духе Декларации независимости”, – считает она.



Бейниш также выразила поддержку публичным обсуждениям реформы судебной системы, но не в то время, когда коалиция продвигает законопроект о предлагаемых изменениях.



“Это не политический вопрос правых или левых, а наиболее важные вопросы, которые касаются нашего конституционного режима”, – полагает экс-председатель БАГАЦа.



Дорит Бейниш, возглавлявшая БАГАЦ с 2006 по 2012 год, уже высказывалась против судебной реформы, присоединившись к длинному списку бывших юрисконсультов правительства.

