



Экс-посол США в РФ рассказал, чего Путин боится больше всего

Президент России Владимир Путин больше всего боится потерять захваченный Крым.



Такое мнение в интервью Еспресо.TV выразил бывший посол США в России Майкл Макфол, который покинул свой пост в 2014 году.



"Он боится перенесения войны в Крым. Вот чего он боится больше всего, потому что это подорвало бы в России легитимность его войны", - считает он.



По словам Макфола, визит министра Лаврова на саммит БРИКС вместо российского лидера свидетельствует о страхе Путина предстать перед Международный уголовным судом в случае его ареста.



"Перед нами не храбрец, бросающий вызов Западу, а трус, боящийся Запада", - резюмировал дипломат.