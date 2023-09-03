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Экс-посол США в РФ рассказал, чего Путин боится больше всего
03.09.2023 13:38 Алина Груднева

Экс-посол США в РФ рассказал, чего Путин боится больше всего

Президент России Владимир Путин больше всего боится потерять захваченный Крым.

Такое мнение в интервью Еспресо.TV выразил бывший посол США в России Майкл Макфол, который покинул свой пост в 2014 году.

"Он боится перенесения войны в Крым. Вот чего он боится больше всего, потому что это подорвало бы в России легитимность его войны", - считает он.

По словам Макфола, визит министра Лаврова на саммит БРИКС вместо российского лидера свидетельствует о страхе Путина предстать перед Международный уголовным судом в случае его ареста. 

"Перед нами не храбрец, бросающий вызов Западу, а трус, боящийся Запада", - резюмировал дипломат.

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