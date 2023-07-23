



Экс-посол США сравнил раскол в Израиле с разрушением Второго Храма

Посол бывшего президента США Дональда Трампа в Израиле Дэвид Фридман выразил сожаление по поводу решения правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху принять первый законодательный акт после пересмотра судебной системы в неделю Тиша бе-Ав.



“Учитывая поразительные параллели между нынешним внутренним расколом в Израиле и междоусобицами, приведшими к разрушению Второго Храма 2000 лет назад, зачем израильскому правительству принимать законопроект о судебной реформе накануне Тиша бе-Ав? Очень неудачное время”, – написал он в Twitter.



Фридман в прошлом защищал желание правительства пересмотреть судебную систему, но также критиковал некоторые части пакета как “слишком экстремальные”.