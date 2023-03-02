



Экс-посол США Фридман выступает против судебной реформы

Посол бывшего президента США Дональда Трампа в Израиле Дэвид Фридман присоединился к длинному списку критиков плана правительства премьер-министра Биньямина Нетаниягу по реформированию судебно-правовой системы.



Во время выступления на Конференции президентов основных американских еврейских организаций на прошлой неделе, Фридман, который является одним из самых ярых сторонников Нетаниягу в Республиканской партии, не согласился с законодательными усилиями коалиции, направленными на то, чтобы разрешить Кнессету отменять решения, принятые БАГАЦ.



"Это оскорбительно для моего представления о том, как должны работать суды", — сказал он.



Фридман пошел еще дальше в своей критике во время закрытого заседания, проведенного на другой конференции, организованной парой консервативных аналитических центров на прошлой неделе.



На мероприятии выступил депутат Кнессета от религиозных сионистов Симха Ротман, председатель конституционного комитета Кнессета по законодательству и правосудию и один из ключевых архитекторов реформы. Ротман стремился убедить присутствующих в законности предложений правительства, утверждая, что они сделают судебную систему Израиля более похожей на американскую.



В какой-то момент Фридман поднял руку, чтобы взять слово, и воспользовался возможностью, чтобы опровергнуть заявление Ротмана, согласно новостному сайту Axios, который сообщил об этом в среду.



"Вы сравниваете это с США, но в нашей системе это так не работает", — сказал он Ротману под аплодисменты десятков присутствующих в зале.



Фридман сказал, что в США суды существуют для защиты прав меньшинств, и пункт о приоритете не позволит израильским судам делать то же самое.