



Экс-посол: нельзя обменять безопасность на мирное соглашение с Эр-Риядом

Бывший посол Израиля в США, глaва компании US-Israel Opportunities Company, специализирующейся на американо-израильских отношениях, Йорам Этингер прокомментировал переговоры о нормализации отношений с Саудовской Аравией и его потенциальное влияние на Иудею и Самарию.



Соответствующий комментарий он предоставил интернет-изданию "Аруц Шева".



"Любое мирное соглашение чрезвычайно важно для роста Израиля, для его международного и регионального положения, но оно не должно заменять фундаментальные принципы национальной безопасности. Вы не можете обменивать безопасность в Иудее и Самарии на мирное соглашение с Саудовской Аравией", - подчеркнул он.



По словам Этингера, Саудовская Аравия заинтересована в нормализации отношений с Израилем не из-за уступок Израиля ради мира с палестинцами, а потому что Эр-Рияд рассматривает Иерусалим как важнейшего партнера в попытках противостоять иранским угрозам и экономическим проблемам.



"Они не доверяют американцам ввиду того, что Америка балует иранских аятолл. Однако они доверяют Израилю как единственному надежному региональному союзнику в отношении Ирана", - отметил он.