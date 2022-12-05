



Экс-посол Израиля в США: "Дни иранского режима сочтены"

Бывший посол Израиля в США Рон Дермер выступил на подкасте "Un-Diplomatic" и заявил, что "дни иранского режима сочтены".



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Поскольку протесты длятся уже около трех месяцев, когда протестующие радуются поражению своей команды на чемпионате мира, а Иран поддерживает Россию в ее войне с Украиной, динамика изменилась. Десятки тысяч, а может быть, и миллионы людей вышли протестовать на улицы. Они больше не боятся режима. Мы внимательно следим за происходящим", - заявил он.