



Экс-послу США в РФ приходилось убирать туалеты в посольстве

Бывший посол США в России Джон Салливан рассказал, что было время, когда сотрудникам американского посольства пришлось обучиться делать уборку, мыть полы и ремонтировать лифт.



Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью Салливана для Foreign Policy.



Дипломат рассказал, что в апреле 2021 года после введения Россией ограничений по работе диппредставительств посольству США пришлось уволить более 180 работников. В результате посольству пришлось "создать свою собственную модель функционирования единственного в американской дипломатии посольства только с американцами".



Впервые с такой ситуацией посольство столкнулось во время пандемии.



"Это был первый раз, когда мы стали готовиться к тому, что называется "универсальным дежурным": те немногие, кто остался, выполняют все функции, будь то ремонт лифта, уборка, мытье полов. Чтобы подготовиться к этому, всем нам, всем американцам, работающим в посольстве, дали по крайней мере еще одну обязанность. Я подумал, что как лидер я должен выбрать самое грязное, поэтому я был с группой, которая тренировалась убирать туалеты и мыть полы", - рассказал Джон Салливан.

