



Экс-помощник: Джонсон обозвал Макрона "путинским лизоблюдом"

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в частной беседе как-то обозвал президента Франции Эммануэля Макрона "путинским лизоблюдом" и "му**ом".



По данным Politico, об этом рассказал бывший руководитель коммуникаций премьер-министра страны Гуто Харри.



По его словам, такой жесткий комментарий со стороны взбешенного Джонсона был сделан, когда Макрон ездил в Москву.



"На нашей утренней встрече с небольшой группой, он начал жестокую атаку на Эммануэля Макрона. По сути, говоря: "Это было слово из четырех букв, которое созвучно с "чудак", а также путинским лизоблюдом".



Также Джонсон якобы озвучил антифранцузское оскорбление - предложил устроить "вакханалию с избиением лягушек".



"Нам нужна вакханалия с избиением лягушек. Мне придется вырубить ему свет", - якобы сказал он.

