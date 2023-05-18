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Экс-помощник: Джонсон обозвал Макрона "путинским лизоблюдом"
18.05.2023 15:58 Алина Груднева

Экс-помощник: Джонсон обозвал Макрона "путинским лизоблюдом"

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в частной беседе как-то обозвал президента Франции Эммануэля Макрона "путинским лизоблюдом" и "му**ом".

По данным Politico, об этом рассказал бывший руководитель коммуникаций премьер-министра страны Гуто Харри.

По его словам, такой жесткий комментарий со стороны взбешенного Джонсона был сделан, когда Макрон ездил в Москву.

"На нашей утренней встрече с небольшой группой, он начал жестокую атаку на Эммануэля Макрона. По сути, говоря: "Это было слово из четырех букв, которое созвучно с "чудак", а также путинским лизоблюдом".

Также Джонсон якобы озвучил антифранцузское оскорбление - предложил устроить "вакханалию с избиением лягушек".

"Нам нужна вакханалия с избиением лягушек. Мне придется вырубить ему свет", - якобы сказал он.
 

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