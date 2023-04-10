



Экс-начальник разведки: ущерб национальной безопасности может быть необратимым

Бывший глава военной разведки генерал-майор в отставке Тамир Хайман говорит, что он больше не доверяет суждениям премьер-министра Биньямина Нетаниягу по вопросам безопасности после его попытки уволить Йоава Галланта с поста министра обороны, и что часть ущерба, нанесенного экономике и социальной сфере Израиля, сплоченности и ее связям с США, вызванные планами правительства по реформе судебной системы, могут быть необратимыми.



Хейман сказал, что у него "нет логического объяснения" объявленному в конце прошлого месяца увольнению Галанта, назвав его "безответственным, неразумным" и поступком, который только увеличивает внутреннюю нестабильность.



"Я не доверяю решению премьер-министра Биньямина Нетаниягу о безопасности", — сказал Хейман, отметив, что увольнение министра обороны в этих условиях "никому не на пользу, в первую очередь ему, и особенно в нынешней ситуации с безопасностью".





"Когда я пытаюсь объяснить себе логику такого поведения, на ум приходят две возможности: во-первых, Нетаниягу уже не рационален, и тогда это все объясняет. Во-вторых, Нетаниягу нужно продвигать что-то настолько важное, что он готов проглотить все, включая политическое затруднение, внутреннюю нестабильность, экономический кризис и ухудшение ситуации с безопасностью. Когда я смотрю на судебную реформу, она не оправдывает затраты", — сказал Хейман, который занимал пост главы Управления военной разведки ЦАХАЛа с 2018 по 2021 год при предыдущих правительствах Нетаниягу.



По словам Хеймана, за последние несколько месяцев уже был нанесен ущерб нескольким краеугольным камням национальной безопасности Израиля, который вероятно, будет иметь последствия в течение длительного времени.



"Внутренняя сплоченность, экономика, отношения с США и ЦАХАЛом — регулярными и резервными — все основные элементы были крайне ослаблены. Ничто не может оправдать это. Поэтому у меня нет логического объяснения. Я очень обеспокоен", — сказал Хейман, в настоящее время занимающий пост директора Института исследований национальной безопасности (INSS) Тель-Авивского университета.



В январе Хейман представил президенту Исааку Херцогу 86-страничный отчет INSS, в котором предупредил , что планы правительства Нетаниягу по реформе судебной системы могут подорвать демократию и привести Израиль к столкновению с США и потенциально поставить под угрозу важнейшие стратегические связи с его союзником. В отчете также содержится предупреждение о том, что растущая поляризация в стране может оказать существенное пагубное влияние на безопасность Израиля.



Хейман предупредил, что раскол в вооруженных силах, вызванный капитальным ремонтом, был "травмой, которая надолго оставит свой след".



"Я думаю, что мы близки к точке невозврата. Трещины останутся, как и внутренний раскол и разобщенность внутри подразделений", — добавил он.



"В принципе, судебная реформа нам была не нужна, чтобы понять всю глубину социальной пропасти. Но то, что создано сейчас, необратимо. Даже при компромиссе у всех остается чувство потери. Те, кто против реформы, будут утверждать, что они не препятствовали ее проведению — а те, кто ее поддерживает, будут утверждать, что они не реализовали реформу так, как хотели. Я не вижу здесь решения", — сказал Хейман.



Бывший военный главнокомандующий также предупредил, что отношения с США могут стать шаткими. Хотя приверженность Вашингтона Израилю и его безопасности была твердой, выходящей за рамки администраций, недавние события, особенно после резкого упрека президента США Джо Байдена в отношении запланированной судебной реформы, могут заставить Вашингтон задуматься о предстоящем пути, предположил Хейман.



"Мы давно осознали, что в долгосрочной перспективе существует опасность потерять мощную поддержку Америки. Не обязательно из-за того, что от нас зависит, а из-за внутриамериканских процессов. То, что мы сделали сейчас, — это очень существенно ускорили этот процесс", — предупредил он.



По словам Хеймана, общие ценности между США и Израилем сейчас под вопросом.



"Мы собираемся быть более консервативными с более высоким статусом религии, в то время как тенденции в США противоположны. То, что произошло сейчас, — это ускорение процесса пересмотра связей с Израилем на десятилетие. Повернуть вспять это будет очень сложно".

