



Экс-начальник разведки ЦАХАЛа: У депутатов “Ликуд” патент на подстрекательство

Бывший начальник разведки ЦАХАЛа генерал-лейтенант Амос Малка обратился к своим сторонникам на продолжающемся протесте против судебной реформы и отверг обвинения в насилии в ходе протестов, выступая во вторник утром с Гидеоном Око и Анатом Давыдовым в радиопрограмме 103FM.



“Встреча Симхи Ротмана митингующими была совершенно нормальной, там не было насилия. Если бы не усиленная охрана, он бы ушел, услышав, что говорят люди”, – сказал Малка. “Ничего не случилось бы и с волоском на его голове. Вы видите реальность – это люди, полные гнева, выражающие свое мнение, обеспокоенные будущим страны и отражающие реальность, отличную от образа Ротмана и Левина. Если здесь будет режим, как они задумали, либеральные люди почувствуют себя преследуемыми”.



Малка также в своем Twitter-аккаунте заявил, что “каждый член Кнессета и министр в “Ликуд” знает, что до тех пор, пока план переворота не будет похоронен, его будут преследовать и ограничивать в его публичной деятельности”.



“Этот твит просто повторяет то, что происходило в течение последних четырех месяцев. Члены “Ликуд” видят протестующих уже четыре месяца, видят их, когда они встают по утрам, ходят на совещания, гуляют в парках и так далее – это часть протеста”, – добавил он. “Люди выражают свое мнение, и я думаю, что это часть протеста. Насилия почти не существует, за исключением отдельных случаев в нынешних протестах”.



“Главные ответчики – это те, кто отвечает за самые бессмысленные высказывания. Я не хочу обращаться к Готлиб и Амсалему, они уже запатентовали подстрекательство к преступлениям. Здесь есть твит, в котором говорится, что мы, протестное движение, будем сопровождать вас повсюду, пока вы не похороните реформу”, – считает экс-начальник разведки ЦАХАЛа.



На утверждение о том, что общественность устала от протеста, Амос Малка ответил: “Измерять актуальность протеста цифрами на поверхностных субботних митингах совершенно неуместно”.



“Я считаю, что агрессивный и тупой пакет, представленный Левиным, не сможет развиваться, это понимает даже другая сторона. Нет никаких признаков того, что нам нужно останавливаться, есть признаки того, что нам нужно мобилизовать наши силы, и мы будем готовы к любой ситуации, чтобы поднять эту силу, когда это потребуется”, – заключил он.