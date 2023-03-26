



Экс-министр юстиции Ирландии: судебную реформу Израиля следует “отложить”

Бывший министр юстиции Ирландии Алан Шаттер считает, что израильское законодательство о пересмотре судебной системы является “политизированным, оппортунистическим, плохо продуманным [и] регрессивным“ и должно быть “немедленно отложено“.



Выступая сегодня на конференции Израильского института демократии, Шаттер заявил, что вместо этого следует сформировать “консультативное собрание“ для разработки всеобъемлющей конституции, которая уважала бы верховенство закона, включала бы систему сдержек и противовесов и принимала “ценности, провозглашенные в Декларация Независимости".



Шаттер, занимавший пост министра юстиции Ирландии с 2011 по 2014 год, также отвергает сравнения, сделанные сторонниками противоречивого правительственного законодательства, которое дает коалиции контроль над назначениями судей, с ирландской системой.



Он отмечает, что в Ирландии подавляющее большинство членов Консультативного совета по назначениям судей являются либо судьями, либо профессиональными юристами, и что, хотя теоретически правительство могло назначить кого-то другого, кроме кандидата, рекомендованного советом, такого назначения никогда не происходило.



Предложения израильского правительства дадут правящей коалиции автоматическое большинство в Комиссии по отбору судей и, вероятно, позволят ему контролировать все назначения в суды низшей инстанции и подавляющее большинство назначений в БАГАЦ.



Шаттер добавляет, что написаная конституция Израиля должна “гарантировать независимость судебной власти, защищать права человека и предписывать полномочия и правовые отношения между правительством, Кнессетом и судами, а также пределы этих полномочий” и, в конечном счете, должна быть вынесена на референдум“.

