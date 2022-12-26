



Экс-министр "Ликуда": Нетаниягу "заплатит любую цену", чтобы вернуть власть

Бывший министр юстиции Дан Меридор говорит, что будущий премьер-министр Биньямин Нетаниягу ставит превыше всего собственные амбиции в получении власти.



"Он не расист, но он готов нанести ущерб израильскому обществу, чтобы вернуться на пост премьер-министра", — сказал Меридор.



Бывший министр "Ликуда" ссылается на обещания, данные Нетаниягу в коалиционных соглашениях, такие как закон, который позволит предприятиям отказывать в обслуживании отдельным лицам, в том числе представителям ЛГБТ-сообщества, если это оскорбляет их религиозные чувства. Позже Нетаниягу заявил, что не поддержит такую ​​дискриминацию.



"Нетаниягу делает здесь то, что не соответствует его мировоззрению, но он готов заплатить любую цену из-за своей цели вернуться в качестве премьер-министра — и, возможно, это также связано с его уголовным процессом", — предполагает Меридор. — "Если бы это был я, я бы не вступал ни в какие коалиции с политиками-расистами. Я бы предпочел даже провести новые выборы, чем сформировать такое правительство".



Меридор говорит, что сегодняшний публичный дискурс представляет собой "глубокое изменение в ценностях израильского общества", обвиняя Нетаниягу в нормализации расистской риторики и политики лидера партии "Оцма Иехудит" депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира.



"На протяжении многих лет политики, делавшие подобные заявления, не принимались во внимание. Нетаньягу нарушил эту схему, потому что хотел их голосов и поддержки — и теперь он объединяется со Смотричем, который сказал, что его жена не будет делить больничную палату с арабской женщиной, и с Бен-Гвиром, который говорит о депортации арабов".



Меридор сказал, что не верит, что все депутаты "Ликуда" согласны с такими шагами, "но они предпочитают не высказываться".

