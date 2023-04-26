



Экс-командующий ЦАХАЛа: Это сложнее войны Судного дня – они восстают изнутри

Бывший начальник штаба ЦАХАЛа и командующий ВВС генерал-лейтенант Дан Халуц выступил во вторник на 103FM и рассказал о своих чувствах по поводу Дня памяти, а также о тех, которые он потерял во время своей долгой военной службы.



“Мне не нужно помнить этот день”, – сказал Халуц в начале своего выступления. “Мое первое и болезненное воспоминание – это то, что я потерял своего командира эскадры в Войне на истощение. Мы атаковали египетские подводные лодки под началом Шмуэля Хетца, и он был поражен ракетой и погиб”.



“Я чувствую, что сегодня тяжелее, чем в войне Судного дня – они восстают против нас изнутри”, – прокомментировал он последние события.



Позже Халуц обратился к волнениям из-за участия членов коалиции в церемониях на День памяти.



“Я не думаю, что Бен-Гвир заслуживает быть министром. Это “колет глаза” некоторым семьям погибших, когда выступают политики, которые никогда не носили униформы и не служили в армии или службе безопасности. Это плевок в лицо семьям погибших”, – сказал Халуц.