



Экс-игрок "Что? Где? Когда?" Аскеров заявил, что готов убить Путина

Бывший игрок интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" Ровша Аскеров заявил, что лично готов убить президента РФ Владимира Путина.



Во время интервью Аскеров сказал: "Если у тебя есть в руках вилка, ты стоишь рядом с Путиным и не нанес удар - ты виновен".



На вопрос о том, готов ли сам Аскеров пойти на такой шаг, он ответил: "Да, конечно".



Ранее Ровшана Аскерова объявили в России в розыск и возбудили уголовное дело за критику маршала Жукова.





