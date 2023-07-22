



Экс-главы ЦАХАЛа, Моссада и ШАБАК поддержали протестующих резервистов

Десятки бывших высокопоставленных сотрудников службы безопасности, в том числе экс-главы ЦАХАЛа, Моссада и ШАБАК, направили письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу, призывая его остановить принятие закона о пересмотре судебной системы, чтобы можно было возобновить переговоры. При этом бывшие силовики выразили поддержку резервистам, которые пригрозили прекратить службу в знак протеста.



В письме бывшие руководители силовых структур возложили на Нетаниягу "прямую ответственность за серьезный ущерб" безопасности Израиля, обвиняя его в "полном игнорировании вреда израильской демократии" в законодательстве.



"Законодательная реформа нарушает общественный договор, который существовал на протяжении 75 лет между тысячами командиров резерва и солдатами", — пишут они, называя при этом угрозы резервистов "актом национальной ответственности за защиту израильской демократии".



"Мы ожидаем, что вы возьмете на себя ответственность. Мы, ветераны израильских войн, чувствуем себя "накануне войны Судного дня" и держим ярко-красный знак "стоп" перед вами и вашим правительством", - говорится в письме.



Среди подписантов — бывшие начальники ЦАХАЛа Эхуд Барак, Моше Яалон и Дан Халуц; командиры Моссада Нахум Адмони, Эфраим Халеви, Шабтай Шавит, Дэнни Ятом и Тамир Пардо; командиры ШАБАК Карми Гиллон, Юваль Дискин и Надав Аргаман; и несколько бывших комиссаров полиции и руководителей тюремной службы.

