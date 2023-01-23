



Экс-главу "Нафтогаза" Коболева могут посадить на 12 лет тюрьмы с конфискацией

Бывшему главе НАК "Нафтогаз" Андрею Коболеву, подозреваемому в присвоении 10 млн долларов под видом премии, грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. Об этом свидетельствует санкция статьи Уголовного кодека, которую инкриминируют Коболеву работники НАБУ.



В частности, ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.



Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.



Альтернативы наказания за это преступление отсутствуют.



Напомним, прокуратура хочет арестовать имущество бывшего главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева, подозреваемого в присвоении 229 млн гривен премии.



Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд взять под стражу бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева и назначить залог в размере 365 млн гривен.