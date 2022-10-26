



Экс-главный раввин Москвы встретился с Папой Римским

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт встретился на этой неделе с Папой Римским Франциском, чтобы обсудить войну России против Украины и вопрос кошерного забоя скота в Европе.

По его словам, встреча состоялась в воскресенье в Риме.

Гольдшмидт был главным раввином Москвы до июля. После этого он официально был смещен со своего поста. С тех пор он яростно критиковал Россию и Владимира Путина в частности за войну и последовавшие за ней репрессии.

"Для меня большая честь продолжать выражать озабоченность общин Европы перед Папой Франциском, который принял меня с таким теплым приемом. Я считаю, что религиозные лидеры должны провозглашать то, что они считают правильным с моральной точки зрения и для своих последователей, какими бы откровенными они ни были", - сказал Гольдшмидт.