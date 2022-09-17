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Экс-главный раввин Москвы: Евреям следует покинуть РФ, пока не поздно
17.09.2022 17:29 Александр Юзовский

Экс-главный раввин Москвы: Евреям следует покинуть РФ, пока не поздно

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт который покинул Россию и сложил с себя полномочия в этом году, призвал евреев покидать РФ. По его мнению, сделать это нужно, пока есть такая возможность.

“Причины, почему евреи сегодня обеспокоены будущим России, это: А — рост антисемитизма, Б — возможность закрытия железного занавеса. Идёт к тому, что покинуть Россию будет невозможно. Третья причина — это жёсткие санкции, которые нанесут ущерб экономике в долгосрочной перспективе. Четвёртая причина — возможность того, что будет всеобщая мобилизация в армию, и номер пять — расширение репрессий против гражданского общества", — сказал Гольдшмидт.

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