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Экс-главарь "ДНР" предлагает расстрелять Шойгу
21.02.2023 19:30 Алина Груднева

Экс-главарь "ДНР" предлагает расстрелять Шойгу

Бывший главарь так называемой "ДНР" Игорь Безлер призвал расстрелять министра обороны России Сергея Шойгу и большую часть "верхушки" РФ.

Соответствующее видео опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Согласно записи, Безлер начал жаловаться ФСБнику на то, что российская армия является небоеспособной, а к некомпетентности руководства РФ у него есть большие вопросы.

"Сначала нужно расстрелять Шойгу, а за ним Герасимова, а затем половину вашего ФСБ повесить, вот тогда и начнем воевать", - сказал он.

Комментируя компетентность российского руководства, Безлер сказал, что "все эти Герасимовы - тупые", а в оборонном ведомстве РФ и вовсе не воспринимают стратегические ходы ВСУ.

"Все эти Герасимовы, они тупые... Наш президент, ершик с усами - Песков, - такой же дебил, как и Медведев... У нас все руководство это дебилы", - подчеркнул он.

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