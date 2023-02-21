



Экс-главарь "ДНР" предлагает расстрелять Шойгу

Бывший главарь так называемой "ДНР" Игорь Безлер призвал расстрелять министра обороны России Сергея Шойгу и большую часть "верхушки" РФ.



Соответствующее видео опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.



Согласно записи, Безлер начал жаловаться ФСБнику на то, что российская армия является небоеспособной, а к некомпетентности руководства РФ у него есть большие вопросы.



"Сначала нужно расстрелять Шойгу, а за ним Герасимова, а затем половину вашего ФСБ повесить, вот тогда и начнем воевать", - сказал он.



Комментируя компетентность российского руководства, Безлер сказал, что "все эти Герасимовы - тупые", а в оборонном ведомстве РФ и вовсе не воспринимают стратегические ходы ВСУ.



"Все эти Герасимовы, они тупые... Наш президент, ершик с усами - Песков, - такой же дебил, как и Медведев... У нас все руководство это дебилы", - подчеркнул он.

