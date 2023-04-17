



Экс-глава спецслужбы Франции бьет тревогу по поводу исламской иммиграции

В интервью Journal du dimanche, бывший глава внутренней секретной службы Франции DGSE Пьер Брошан на этой неделе сказал: “Мультирелигиозные общества обречены разлучить друг друга. Это трудный мир, где никто никому не делает одолжений. Нация – это круг доверия, который подрывает иммиграция. Краеугольным камнем социального доверия является государство всеобщего благосостояния, которое несовместимо со свободным передвижением людей”.

Броншан считает, что проблема не в самой иммиграции, а в исламской иммиграции.



“Первая волна миграции длилась столетие с прибытием иммигрантов еврохристианского происхождения, благоразумных, трудолюбивых, благодарных, регулируемых законом и пытавшихся ассимилироваться. Второй начался в 1970-х годах и только увеличивается. Это люди, которые не стремятся ни к работе, ни политике, их интересуют лишь индивидуальные права. Культурный разрыв, отделяющий нас от этих пришельцев, не имеет аналога в истории. Все они выходцы из стран третьего мира, из кризисных обществ, где царит нецивилизованное поведение, насилие и коррупция. Большинство из них мусульмане. Сегодня во Франции мусульман в 25 раз больше, чем в 1960-х годах. Ислам – это тотальная цивилизация, гордая, воинственная, наступательная, агрессивная, которая на протяжении двух столетий страдает от унижений со стороны Запада. Глобализация дала возможность, пробудиться этому вулкану. Европа сейчас – это Помпеи”, – сказал он.